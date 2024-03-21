21 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 757 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 757 RUSSIAN AGRESSION

21 березня відзначають День старовинної музики, Всесвітній день деревини, Міжнародний день кольору, Всесвітній день татуювання, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря, Всесвітній день людини із синдромом Дауна, Міжнародний день лісів, Всесвітній день домашнього господарства, Всесвітній день поезії.

У Грузії - День прикордонника, у Тунісі - День молоді, в Австралії - День гармонії.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Якова, єпископа Катанського.

День старовинної музики

День старовинної музики збігається з початком весни і днем народження Йоганна Себастьяна Баха.

Всесвітній день деревини

Всесвітній день деревини - щорічне свято, яке наголошує на значенні деревини як поновлюваного ресурсу, важливого для сталого розвитку, біорізноманіття та збереження лісів. Відзначається 21 березня і збігається з Міжнародним днем лісів.

Міжнародний день лісів

Заснований Організацією Об'єднаних Націй 28 листопада 2012 року у зв'язку з величезними втратами лісових насаджень (близько 13 мільйонів гектарів на рік). Метою Дня є поліпшення обізнаності людства про цінність дерев і лісів, заклик до створення заходів із відновлення та захисту лісу, залучення до розумного використання природних ресурсів.

Міжнародний день кольору

Міжнародний день кольору пропонує можливість оцінити нескінченні способи, завдяки яким колір впливає на людське сприйняття, комунікацію і творчість.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

21 березня щороку світ відзначає Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. Подія заснована ООН 26 жовтня 1966 року. Дату святкування обрано як данину вшанування пам'яті демонстрації (21 березня 1960 року) в Південно-Африканській Республіці, під час якої поліція вбила 69 мирних демонстрантів. Мирна демонстрація проходила проти ухвалення законів про апартеїд.

Всесвітній день людини із синдромом Дауна

Із 2006 року, 21 березня світ відзначає Всесвітній день людини із синдромом Дауна. Ініціатором створення Дня стала Європейська асоціація синдрому Дауна. Дата обрана як розшифровка причини синдрому (21.03 - три двадцять перших хромосоми). 20 грудня 2007 року День синдрому Дауна набув міжнародного статусу.

Всесвітній день поезії

З метою пропаганди мистецтва поезії серед населення, підтримки мовного розмаїття за допомогою віршів і сприяння невеликим видавництвам, ЮНЕСКО встановила Всесвітній день поезії, який відзначають щорічно 21 березня.

Ще цього дня:

1927 - У Києві виходить перший номер української "Літературної газети";

1935 - На вимогу Реза Шах Пахлаві іноземні держави почали називати Персію Іраном;

1945 - Під час помилкового нальоту союзницьких ВПС на школу в Копенгагені загинули 125 цивільних данців, зокрема 86 школярів;

1980 - Президент США Джиммі Картер закликав до бойкоту Олімпійських ігор у Москві;

1990 - Намібія стала незалежною від Південної Африки;

2006 - Джек Дорсі відправив перше повідомлення у створеній ним соціальній мережі "Твіттер".

2014 - Україна підписала політичну частину угоди про асоціацію з ЄС.

Церковне свято

Преподобний Яків, єпископ і сповідник, з юних років прагнув до подвижницького життя. Він залишив світ і пішов у Студійський монастир, де прийняв чернецтво, вів суворе життя, сповнене праць, посту і молитов. Благочестивий чернець і чудовий знавець Святого Письма, преподобний Яків був зведений на єпископську кафедру в Катанській Церкві (Сицилія).

Під час правління імператора-іконоборця Костянтина V Копроніма (741-775) святого Якова неодноразово примушували до відмови від шанування святих ікон. Його тримали у в’язниці, морили голодом, катували, але він мужньо переносив страждання.

Святий єпископ Яків помер у вигнанні.

Іменини: Володимир, Кирило, Серафим, Тома, Яків.