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21:30 20.03.2024

Україна здатна виготовляти до 2 млн дронів на рік за підтримки Заходу

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Україна здатна виготовляти до 2 млн дронів на рік за підтримки Заходу

При додатковій фінансовій підтримці з боку США і Заходу Україна могла б виробляти 2 млн дронів на рік, що удвічі більше за наявні темпи виробництва, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає The Guardian.

"Ми змогли настільки масштабувати ринок, що можемо виробляти більше одного або навіть двох мільйонів дронів", - цитує видання слова Федорова.

Він стверджує, що існує потенціал для подальшого збільшення виробництва всіх типів дронів.

За словами Федорова, уряд контрактує набагато менше, ніж виробники здатні виробляти, оскільки в України немає достатньо коштів.

Він також зазначив, що понад 200 українських компаній працюють у сфері безпілотних літальних апаратів, які виробляють широкий спектр безпілотних літальних систем. За його словами, із систем, що використовуються на полі бою, понад 90% виробляється в Україні.

За словами міністра, безпосередній виклик у секторі безпілотників був фінансовим. Він зазначив, що Україна "відчуває брак (фінансової) допомоги" з боку США. Минулого тижня Велика Британія заявила, що витратить 325 млн фунтів стерлінгів на купівлю щонайменше 10 тис. безпілотників для української армії.

 

 

 

Теги: #підтримка #виробництво #дрони

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