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18:58 20.03.2024

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, що засуджує незаконну депортацію РФ українських дітей

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Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, що засуджує незаконну депортацію РФ українських дітей

Палата представників Конгресу США засудила незаконне викрадення Російською Федерацією українських дітей, повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Верховна Рада вітає ухвалення Палатою представників Конгресу США резолюції "Про засудження незаконного викрадення дітей з України до російської федерації"! За документ проголосували 390 конгресменів", - написала Кондратюк у фейсбуці.

Вона висловила вдячність авторам резолюції та всім, хто проголосував, за вагомий внесок у міжнародне засудження злочинів РФ проти українських дітей.

"Про ці злочини потрібно говорити вголос на весь світ. Вони мають бути названі своїми іменами, а всі причетні встановлені та покарані", - наголосила заступниця голови Верховної Ради.

У резолюції зазначається, що "Палата представників покладає на уряд Російської Федерації під проводом Володимира Путіна відповідальність за протиправне та незаконне викрадення дітей з України та офіційно засуджує ці дії".

У документі наголошується, що сприяння незаконному усиновленню є геноцидом, оскільки суперечить зобов'язанням Росії за Конвенцією про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

"Палата представників США ... стверджує, що Російська Федерація намагається знищити покоління українських дітей, тим самим підриваючи можливість України виростити наступне покоління українських громадян і лідерів та відбудувати свою країну після російської неспровокованої війни з метою знищення українських унікальних мови, культури, історії та особистості", - йдеться в резолюції.

Палата представників стверджує, що вторгнення РФ в Україну "значно збільшило ризик, що діти стануть жертвами торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці, гендерного насильства, голоду, поранення, травми", аж до втрати життя.

 

 

Теги: #діти #викрадення #конгрес_сша

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