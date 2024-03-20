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12:14 20.03.2024

Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт, що гарантує військовим соціальний захист

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Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт, що гарантує військовим соціальний захист

Парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист, повідомила членкиня комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про розгляд у другому читанні законопроєкту про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (№10313)", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

За її словами, до другого читання із законопроєкту прибрали норми, які надмірно обмежували права військовослужбовців на свободу слова.

"Чинне законодавство і так має всі можливості для застосування адміністративної та кримінальної відповідальності до порушників державної таємниці у сфері оборони", - зазначила Фріз.

Народна депутатка також розповіла, що комітет підтримав можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

Вона нагадала, що комітет підтримав встановлення на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.

Крім цього, Фріз зазначила, що комітет відхилив усі норми, які запроваджували додаткове регулювання на ввезення гуманітарної допомоги.

Теги: #соцзахист #військові

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