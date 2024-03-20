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11:15 20.03.2024

Ветерани становлять лише 2% від усієї кількості зареєстрованих безробітних - директорка Держцентру зайнятості

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Ветерани становлять лише 2% від усієї кількості зареєстрованих безробітних - директорка Держцентру зайнятості

Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявляє, що на сьогодні ветерани становлять лише 2% від усієї кількості зареєстрованих безробітних.

"На сьогодні ветеранів на обліку небагато, вони становлять лише 2% від усієї кількості безробітних, які до нас звертаються. Минулого року це взагалі було 1%. Тобто нині можна говорити про те, що на обліку майже немає учасників бойових дій", - сказала Жовтяк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас вона зазначила, що відомство готується їх приймати, зокрема дає нові навички в роботі кар'єрним радникам.

"Є кілька компонентів, таких як перенавчання і створення власної справи для учасника бойових дій або для члена його сім'ї. Опитування, яке минулого року провело Міністерство у справах ветеранів, показує, що 62% наших військових після демобілізації хочуть займатися власною справою, це дуже великий відсоток. Тому я думаю, що грантова програма для учасників бойових дій та членів їхніх родин, яку ми реалізуємо, набуде дуже великого попиту, коли люди почнуть більше звертатися до Служби зайнятості", - заявила Жовтяк.

На запитання, чи спостерігає вона упередження у роботодавців щодо працевлаштування ветеранів, очільниця відомства відповіла негативно.

"Для компаній в організації їх діяльності найважливіше значення має кваліфікація та продуктивність праці персоналу. Я не бачила жодного звернення від учасника бойових дій про відмову в працевлаштуванні через статус ветерана", - заявила вона.

Жовтяк зазначила, що соціально відповідальні роботодавці вже готуються до повернення своїх працівників, яких було мобілізовано, і через державні програми або власними силами дають нові навички працівникам щодо співпраці з учасниками бойових дій.

"Хоча від самих учасників бойових дій, з якими я спілкуюся, чую, що вони не хочуть "особливого ставлення". І з цим я погоджуюся - ми просто маємо ставитися до кожної людини з повагою, а до ветеранів - з іще більшою", - підсумувала очільниця відомства.

Як повідомлялося, голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина вважає, що в майбутньому ветерани за рівних кваліфікацій мають мати перевагу під час працевлаштування на держслужбу.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов вважає, що необхідно залучати ветеранів на вакансії держслужби, але запроваджувати преференції під час участі в конкурсах не варто.

Теги: #ветерани #зайнятість

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