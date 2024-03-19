Умєров: Українська делегація представила план на 2024 рік військовому керівництву ключових країн-партнерів

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що українська делегація представила план на 2024 рік та озвучила основні потреби військовому керівництву ключових країн-партнерів на зустрічі у Вісбадені (Німеччина).

"Вчора мали дуже важливу зустріч у Вісбадені з військовим керівництвом ключових країн-партнерів. Українська делегація презентувала план на 2024 рік, озвучила критичні потреби українських Сил оборони, презентувала останні досягнення щодо побудови фортифікацій. Дуже важливо зберегти такий формат зустрічей напередодні засідань Контактної групи з питань оборони України", - написав Умєров у фейсбуці.

Він також зазначив, що сьогодні в української команди була окрема зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном і генералом Брауном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів США.

"Обговорили план України на 2024 рік, будівництво фортифікацій, посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби. Окремим пунктом стали далекобійні засоби ураження", - розповів Умєров.

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