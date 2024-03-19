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15:48 19.03.2024

СБУ повідомила про підозру в депортації українських дітей до Москви двом соратницям Путіна

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СБУ повідомила про підозру в депортації українських дітей до Москви двом соратницям Путіна

Служба безпеки України повідомила про підозру двом соратницям Володимира Путіна, які депортували українських дітей до Москви.

"Служба безпеки задокументувала злочини депутатки держдуми рф Яни Лантратової та її спільниці Інни Варламової - дружини голови фракції у федеральних зборах росії Сергія Миронова", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

В українській спецслужбі зазначають: "Фігурантки входять до близького оточення Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово захоплених регіонів нашої держави".

За даними слідства, у період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого будинку дитини. "Мова йде про новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика", - уточнюється в повідомленні.

У СБУ зазначають, що для "огляду" дітей перед депортацією Лантратова та Варламова прибули до обласного центру під виглядом офіційного візиту представниць країни-агресора. "Тоді вони навідались до міського дитбудинку, з якого вивезли двох малюків до москви нібито для оздоровлення в російських медзакладах. Насправді розслідування встановило, що депортовані діти не мали фізичних вад і не потребували медичного втручання", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, після деокупації Херсона правоохоронці здійснили обшуки в будинку дитини, де виявили фіктивні документи щодо вивезення неповнолітніх до РФ за підписами Лантратової та Варламової.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, примусове індивідуальне чи масове переселення або депортація осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисниці перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності.

 

Теги: #сбу #діти #депортація

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