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15:46 19.03.2024

ЄК планує після відтермінувань оприлюднити 20 березня документ про реформи із підготовки до розширення ЄС - ЗМІ

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ЄК планує після відтермінувань оприлюднити 20 березня документ про реформи із підготовки до розширення ЄС - ЗМІ

Єврокомісія (ЄК) може в середу, 20 березня, опублікувати документ про реформи, що мають передувати прийняттю до ЄС нових країн, включно з Україною та Молдовою, повідомляє Politico із посиланням на неназваних чиновників.

"Цей документ планують опублікувати в середу, наступного дня після того, як на Раді ЄС із загальних питань його, імовірно, обговорять", - інформує видання.

За даними співрозмовників Politico, ЄК планувала оприлюднити цей документ ще наприкінці лютого. Однак цього не сталося, і пізніше його положення "значно пом'якшили". Джерела зазначили, що кілька країн попросили ЄК, зокрема, приділити менше уваги фінансовим наслідкам розширення ЄС і необхідним інституційним реформам.

Європейські дипломати зазначають, що реальні обговорення відбуватимуться лише після намічених на червень виборів до Європарламенту. За їхніми підсумками призначать перших осіб у головних інститутах ЄС, зокрема, в ЄК.

Видання пояснює, що ЄС не хоче надавати розголосу деталям про прийняття в блок нових країн на тлі невдоволення фермерів, які виступають проти підвищення податків і зростання цін, а також проти імпорту дешевої сільгосппродукції з третіх країн.

"ЄС вважає за краще продовжувати роботу з підготовки до подальшої інтеграції України, Молдови та низки країн Західних Балкан у таємниці, особливо через те, що це може опосередковано вплинути на фермерів", - зазначає Politico, посилаючись на деяких офіційних осіб ЄС.

"Розмови про скорочення субсидій для європейських фермерів - не те, про що хотілося б сповіщати в слоганах передвиборчої кампанії", - наводить видання слова одного зі співрозмовників, який коментував вибори до Європарламенту.

При цьому низка країн, навпаки, з нетерпінням очікують від ЄК кроків з підготовки до розширення ЄС.

"Ми дуже очікуємо на цей документ від комісії, у нас великі очікування. Необхідно обговорити реформи, які потрібні для підготовки до приєднання нових держав до союзу", - заявив державний секретар з європейських справ при уряді Португалії Тіагу Антунеш.

Вибори до Європарламенту заплановані на 6-9 червня. Видання нагадує, що наприкінці червня європейські лідери узгодять стратегічний порядок денний для наступного складу Єврокомісії, зокрема щодо внутрішньоєвропейських реформ.

Теги: #єс #єврокомісія

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