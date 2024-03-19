Карандєєв: Культура стає вигідною, на ній можна заробити

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв закликає бізнес інвестувати в культуру.

"Культура стає вигідною. На ній можна заробити... Кожна гривня, вкладена в креативні індустрії, дає віддачу з мультиплікатором у 2,2... Ми маємо цим скористатися, про це мають знати українські митці й бізнесмени та сміливо ухвалювати рішення про інвестування в культуру", - сказав Карандєєв на міжнародному форумі "Креативна Україна" у вівторок у Києві.

Міністр звернув увагу, що інвестування в будівництво, фінансову, страхову сфери, транспорт і торгівлю дає менше вигоди, ніж інвестування в креативні індустрії.

"Подивімося на економічну дохідність креативної індустрії останніх років. Так, зрозуміло, падіння 2022 року. Але вже 2023 рік нам показав висхідний тренд, і, за нашими аналітичними даними, навіть, попри виклики війни та наявні проблеми, українська креативна економіка перебудовується", - наголосив він.

За словами Карандєєва, у 2024 році очікується зростання в цій індустрії.