Армія РФ за добу завдала 348 ударів по 14-ти населених пунктах Запорізької області

За минулу добу окупанти завдали 348 ударів по 14-ти населених пунктах Запорізької області, є руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у вівторок уранці.

"348 ударів по 14-ти населених пунктах завдав ворог протягом доби. Військовослужбовці РФ здійснили 2 ракетні удари по Привільному, вдарили 3 авіаснарядами по Малій Токмачці та Роботиному, 5 РСЗВ-обстрілів по Новоданилівці, Малій Токмачці та Роботиному, 46 БПЛА атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне та Чарівне", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за даними ОВА, окупанти завдали 292 артудари по території Оріхового, Гуляйполя, Роботиного, Вербового, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Чарівного, Темирівки, Новодарівки, Омельника та Кам'янського.

"Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.