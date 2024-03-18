Україна відкриває онлайн-продаж квитків на поїздки до Австрії

АТ "Укрзалізниця" відкриває онлайн-продаж квитків на поїздки до Австрії, які можна купити в застосунку УЗ через "Дію. Підпис", а також у міжнародних квиткових касах вокзалів, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Відтепер розпочинаємо продаж квитків онлайн на поїзди, що прямують у сполученні Україна-Австрія", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, квитки Київ-Відень відтепер будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" з верифікацією акаунта через "Дію. Підпис".

Квитки Чоп-Відень можна купити онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" та в міжнародних квиткових касах вокзалів.

У відомстві додали, що на наступному етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна-Угорщина на поїзди, що прямують територією Угорщини транзитом до Австрії, тобто Київ-Будапешт-Відень та Чоп-Будапешт-Відень.

Водночас прямі сполучення Україна-Угорщина (Мукачево-Дебрецен, Мукачево-Будапешт, Чоп-Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

В "УЗ" нагадують про новий прямий поїзд №143/146 Відень-Чоп-Відень, який має зручні стикування з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня слідує потягом зі зручних сидячих вагонів із Wi-Fi.