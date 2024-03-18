Окупанти за добу завдали 458 ударів по десяти містах і селах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 458 ударів по 10 містах і селах Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у понеділок уранці.

"458 ударів по 10-ти населених пунктах завдав ворог протягом доби", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, військові РФ здійснили авіаційний удар по Роботиному, 7 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки і Роботиного, 94 БПЛА атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Новодарівку, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне і Чарівне.

Також 356 артударів завдали по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Левадного, Новоандріївки та Новодарівки.

Крім того, надійшли 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.