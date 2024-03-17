Події

23:09 17.03.2024

Понад 800 одиниць російської техніки знищив підрозділ "Білий вовк" за два роки

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Понад 800 одиниць російської техніки знищив підрозділ "Білий вовк" за два роки

Підрозділ "Білий вовк", що входить до складу Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України, знищив понад 800 одиниць російської техніки на лінії фронту протягом двох років повномасштабного вторгнення, повідомляє прес-центр СБУ. 

"Найяскравішим результатом Білого вовка є кількість знищеної техніки ворога: щонайменше 800 одиниць з початку повномасштабної агресії", - розповів керівник ЦСО "А" Євген Хмара у документальному фільмі "СБУ: спецназівці перемоги".

Він зазначив, що бійці підрозділу знищили також близько 300 об'єктів, як-от фортифікаційні споруди, склади, вогневі позиції.

У свою чергу, командир підрозділу "Білий вовк" Олег Ємець розповів, що тільки в Харківській області "вовки" спалили понад 50 російських танків, що послабило оборону супротивника та дозволило ЗСУ з мінімальними втратами та дуже швидко звільнити території.

"Наш підрозділ широко взаємодіє з ЗСУ. Разом беремо участь у штурмових діях. Вони в чомусь копіюють наш підхід до бойової роботи, і, що приємно, до навчання свого особового складу, намагаються отримувати дрони аналогічних характеристик", - зазначає Ємець.

За його словами, "Білий вовк" спеціалізується саме на роботі з безпілотниками, одним із перших поєднавши їхню розвідувальну та ударну функції. З того часу підрозділ зосередився на навчанні та розвитку таких військових професій, як пілоти, штурмани, стрілки-навідники та інженери-сапери.

"Вони займаються тим, що завдають успішної вогневої поразки за допомогою ударних коптерів, тобто скидають боєприпас", - пояснює голова спецслужби Василь Малюк.

Малюк також зазначив, що "Білий вовк" успішно та ефективно працює по всій лінії фронту.

"Особливо слід відзначити операцію зі звільнення Ізюмщини. Перед тим, як туди заходили Сили оборони, наші "вовки", по суті, спалили ворожий бронекулак...", – зазначив голова СБУ Василь Малюк. 

Теги: #сбу #рф #україна #техніка

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