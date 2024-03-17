Азербайджан відданий співпраці з НАТО - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про прихильність Баку до співпраці з НАТО.

"Партнерство НАТО і Азербайджану має довгу історію, понад 30 років хорошого партнерства. Азербайджан брав участь у миротворчих операціях у Косово й Афганістані, що стало величезним досвідом для нас. Наприкінці серпня 2021 року наші військовослужбовці були серед останніх коаліційних сил, які залишили Афганістан. Це ще раз демонструє нашу тверду відданість нашій співпраці", - сказав Алієв, під час виступу із заявою для преси після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у неділю в Баку.

Алієв також зазначив, що реформи, проведені у Збройних силах Азербайджану, дали хороші результати. "Ми модернізуємо наш оборонний потенціал і сьогодні можемо продемонструвати високий рівень професіоналізму", - додав глава держави.