Удар по Слов'янському НПЗ завдано дронами СБУ, ССО і Сил безпілотних систем - джерела

Служба безпеки України провела операцію, в результаті якої було завдано удару із застосуванням дронів по Слов'янському нафтопереробному заводу в Росії, повідомляють джерела агентства "Інтерфакс-Україна".

"Завдяки СБУ абревіатура "НПЗ" розшифровується тепер, як "новий палаючий завод". Цієї ночі СБУ спільно з ССО і Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали дронами ще один НПЗ - Слов'янський. Уже можна говорити про успішний результат - зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною метою", - зазначило джерело агентства.

Співрозмовник додав, що СБУ продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу Росії та зменшення потоку нафтових доларів, які ворог спрямовує на війну.

Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів РФ.