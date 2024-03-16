У МВС мають намір удосконалити алгоритм реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив детально проаналізувати чинні інструкції реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації та змінити алгоритм роботи в разі необхідності з урахуванням оперативної обстановки.

"Провів в Одесі оперативну нараду з керівництвом ДСНС, Нацполіції, територіальним командуванням Нацгвардії та Держприкордонслужби. Обговорили ситуацію з обстрілами в державі. Тільки за минулу добу ворог завдав 400 ударів по 10 регіонах країни", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Як зазначив Клименко, екстрені служби системи МВС перебувають "у повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації. Водночас дав указівку провести детальний аналіз наявних інструкцій і за необхідності внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку".

Як повідомляється на офіційному сайті МВС України в суботу, Клименко разом із главою Національної поліції Іваном Вигівським і главою Одеської військової адміністрації Олегом Кіпером оглянули наслідки руйнувань, спричинених ракетною атакою РФ у п'ятницю в рекреаційній зоні міста, та поспілкувалися з представниками Сил безпеки та оборони. "Вони подякували всім службам, які працювали на місці ракетних ударів, надавали допомогу постраждалим і ліквідовували наслідки", - зазначено в повідомленні.

Крім того, Клименко відвідав постраждалих, які проходять лікування в медичних установах. Також міністр МВС і голова Нацполіції вшанували пам'ять усіх загиблих від учорашнього ракетного обстрілу.

Як повідомлялося, 15 березня вдень ворог укотре атакував ракетами об'єкти цивільної інфраструктури Одеси. Після першого удару під час ліквідації наслідків і надання допомоги пораненим було завдано другого удару. Унаслідок цього загинула 21 людина, поранено понад 70, 39 лікуються стаціонарно, вісім - у важкому стані.

У суботу в регіоні оголошено Днем жалоби за загиблими.