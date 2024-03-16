Дрони СБУ результативно атакували три НПЗ у Самарській області РФ - джерело

Ударні дрони СБУ відпрацювали ще по трьом нафтопереробним заводам "Роснефти" в Самарській області, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" обізнані джерела.

Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський і Сизранський НПЗ, сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це - майже 10% усієї нафтопереробки РФ.

Джерела також підтвердили, що нічна атака на російські НПЗ була результативною.

"СБУ продовжує реалізацію стратегії з підриву економічного потенціалу рф, який дає їй змогу вести війну в Україні. Сезон "бавовни" на російських НПЗ у розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить військову економіку рф", - зазначило джерело агентств.