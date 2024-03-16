Зеленський у річницю авіаудару по драмтеатру в Маріуполі: світ має пам'ятати все, що зробила Росія проти України

Світ має пам'ятати все, що зробила Росія проти України, а кожен російський убивця має відповісти за скоєне, заявив президент Володимир Зеленський у річницю російського авіаудару по будівлі драматичного театру в Маріуполі.

"Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Два роки минуло... Світ має пам'ятати все, що зробила Росія проти України та українців, і кожен російський убивця має відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність. Світла пам'ять усім, чиє життя забрав російський терор", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 16 березня 2022 року російська авіація скинула потужну бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була місцем притулку для сотень маріупольців, які втратили свої домівки внаслідок бомбардування та обстрілів міста з боку російської армії. Унаслідок бомбового удару було зруйновано центральну частину будівлі театру, багато людей опинилися під завалами.

Пізніше Маріупольська міська рада повідомила, що в Драматичному театрі міста внаслідок бомбардування, за свідченнями очевидців, загинуло приблизно 300 осіб.