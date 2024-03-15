Події

18:40 15.03.2024

Шольц оголосив про створення коаліції союзників щодо далекобійної артилерії для України

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Шольц оголосив про створення коаліції союзників щодо далекобійної артилерії для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про створення коаліції союзників України зі зброї дальнього радіусу дії.

"Ми створюємо нову коаліцію сил далекобійної артилерії", - заявив Шольц на пресконференції разом із главою французької держави Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Берліні, повідомляє Le Monde.

Канцлер повідомив, що три країни домовилися про інтенсивнішу співпрацю у військовій підтримці України.

"Крім того, ми тепер закуповуватимемо для України ще більше зброї - на всьому світовому ринку", - заявив Шольц після зустрічі так званого Веймарського трикутника.

Шольц також заявив, що відсотки від заморожених російських активів фінансуватимуть закупівлю зброї.

Теги: #коаліція #артилерія

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