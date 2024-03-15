Засідання Радбезу ООН відбудеться в п'ятницю у зв'язку з "президентськими виборами", які РФ проводить на окупованих українських територіях - Кислиця

У зв'язку з організацією РФ на тимчасово окупованих українських територіях "президентських виборів" за запитом України в п'ятницю, 15 березня, відбудеться засідання Ради безпеки ООН, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Рада безпеки збереться в п'ятницю о 15:05 (21:05 за київським часом) на зустріч, запитану Україною, для обговорення незаконної спроби "президентських виборів", які Росія організовує з 15 до 17 березня в тимчасово окупованому українському Криму, а також у деяких частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України", - написав Кислиця в соцмережі Х.