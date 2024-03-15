Брагінський написав заяву на звільнення, функції в. о. начальника КП "Київський метрополітен" покладено на головного інженера

Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Обов'язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський", - ідеться в повідомленні КМДА в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомлялося, напередодні ввечері мер Києва Віталій Кличко оголосив про те, що має намір відсторонити начальника КП "Київський метрополітен" Брагінського від виконання обов'язків після розслідування журналістів Bihus.info. "Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обов'язків директора столичного метро. Або не чинитиме опір і сам напише заяву на звільнення", - написав Кличко в телеграм-каналі. Мер додав, що далі фактами, оприлюдненими журналістами, мають займатися правоохоронні органи.

Цього ж дня журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування про Брагінського, який 10 років очолює столичний метрополітен. Журналісти-розслідувачі розповіли про майно його рідних.