Події

08:49 15.03.2024

Житель Куп'янська підірвався на міні та загинув

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Житель Куп'янська підірвався на міні та загинув

У ніч на 15 березня російські окупаційні війська атакували за допомогою БПЛА Козачу Лопань, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 2:14, у сел. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу БПЛА "Шахед" горів дах будинку, гараж. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні внаслідок ворожого обстрілу Слобожанського було зруйновано приватний будинок, поранено 50-річну жінку. Обстрілу ЗС РФ зазнали також Вовчанськ (пошкоджено будинок і господарські споруди) і Коротич (в одній із установ пошкоджено гаражні бокси та два транспортні засоби). У Липцях ворожий обстріл спровокував пожежу в покинутій будівлі, а в Лозовій - загорілися конструктивні елементи зруйнованої госпбудівлі. Постраждалих не зафіксовано.

Крім того, у Куп'янську 43-річний чоловік підірвався на своєму городі, за попередніми даними, на міні "пелюстка" і помер дорогою до лікарні.

 

 

 

Теги: #жертва #міна #харківська_область

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