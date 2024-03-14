Події

13:22 14.03.2024

Зловмисники вкрали понад 50 тис. літрів нафти з державного нафтопроводу

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Національна поліція України ліквідувала злочинне угруповання, яке систематично викрадало у державного підприємства нафтосировину з центральних магістралей.

"Спільники незаконно "врізались" у нафтопровід в Дніпропетровській та Полтавській областях і приєднували в місці пошкодження крани високого тиску та спеціальне обладнання. З державного нафтопроводу фігуранти встигли викачати понад 50 тисяч літрів нафти на півтора мільйона гривень. Ще пів мільйона гривень становлять збитки від пошкоджень нафтових труб", - ідеться в повідомленні Нацполіції в четвер.

Оперативники Департаменту карного розшуку встановили організатора злочинної групи та шістьох її учасників. "30-річний мешканець Полтавської області залучив до схеми мешканців Кривого Рогу та власника нафтобази в Черкаській області. Крім того, за участю працівників безпеки нафтопереробного державного підприємства було виявлено всі місця пошкодження нафтопроводу", - зазначено в повідомленні.

За інформацією Нацполіції, через ці пошкодження зловмисники перекачували нафту помпою до спеціально обладнаних транспортних засобів, а потім перевантажували до бензовозів і транспортували до нафтобази в Черкаській області для подальшої переробки та продажу.

Для підтримання тиску в нафтопроводі та уникнення спрацювання сигналізації замінювали вкрадене пальне звичайною водою.

Слідчі Нацполіції провели 35 обшуків на території Київської, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей, під час яких вилучили обладнання для перекачування нафтопродуктів та інші знаряддя пошкодження нафтопроводу.

Також вилучено бензовоз із понад 12 тис. літрів нафтосировини, спеціально обладнаний під її викачування "КАМАЗ" і ще дві вантажівки, які перевозили вкрадену нафту.

У Нацполіції уточнюють, що п'ятьох учасників злочинної групи, включно з організатором, затримано безпосередньо після скоєння чергового злочину в Дніпропетровській області. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора всім семи фігурантам угруповання повідомлено про підозру за пошкодження об'єктів магістральних нафтопродуктопроводів (ч. 3 ст. 292 Кримінального Кодексу України).

Теги: #нафтопродукти #розкрадання

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