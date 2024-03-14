Армія РФ за добу завдала 290 ударів по семи населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Армія РФ за добу завдала 290 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у четвер уранці.

"290 ударів по 7 містах і селах Запорізької області завдав ворог протягом доби", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, військовослужбовці РФ вдарили 4 авіаснарядами по Роботиному, Малій Токмачці та Гуляйполю, здійснили 6 РСЗВ-обстрілів Роботиного, а також атакували 84 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

196 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Левадного і Гіркого.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.