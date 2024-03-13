Держприкордонслужба починає видачу документів на право перебування в прикордонній смузі

Днями набув чинності наказ, яким затверджено форму документів, що дають дозвіл на в'їзд, перебування, проживання, виконання робіт і пропуск у прикордонну смугу, повідомляє Державна прикордонна служба України в середу.

Зазначається, що уповноважений "орган ДПСУ не пізніше десяти робочих днів із дня надходження звернення щодо надання/визнання недійсним дозволу та документів, що додаються до нього (перелік передбачений ухваленими змінами), ухвалює рішення про надання дозволу, про відмову в наданні дозволу або про визнання наданого дозволу недійсним".

Повідомляється, що про ухвалене рішення орган ДПСУ не пізніше наступного робочого дня повідомляє заявника з "використанням офіційного каналу зв'язку, зазначеного у зверненні".

Наразі під обмеження підпадають "авіаційні роботи, будівництво, вирубування дерев і чагарників, водокористування, геологічне вивчення, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні, водолазні роботи, відео-, кіно- та фотозйомка місцевості, туристичні подорожі та стрибки з парашутів і "інша діяльність (передбачена п. 17 Положення про прикордонний режим) та "інші види діяльності". 17 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147)"".

Крім цього, Кабміном установлено спеціальний прикордонний режим і заборонено "вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і виконання робіт, не пов'язаних з обороною або охороною державного кордону, в межах земельних ділянок завширшки 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суходолі, по березі української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а уздовж лінії державного кордону України з Російською Федерацією та Республікою Білорусь - завширшки до 2 кілометрів, що надані в постійне користування військовим формуванням, які не належать до складу прикордонної зони.

Водночас до прикордонної смуги не включаються "населені пункти та місця масового відпочинку громадян".

Також дозволи не потрібні:

- особам, які в'їжджають у прикордонну смугу з метою перетинання державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон;

- водіям вантажних автомобілів і супроводжуючим їх особам, які в'їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення;

- особам, рух яких починається і закінчується за межами прикордонної смуги, які рухаються автомобільним транспортом автомобільними дорогами загального користування державного значення, залізничним транспортом залізничними коліями сполучення, частина яких пролягає ділянками місцевості, де встановлено прикордонну смугу, без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі;

- та інші особи "згідно з визначеним переліком".

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України встановив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб та ведення робіт, не пов'язаних з обороною або охороною державного кордону, у межах земельних ділянок, наданих у постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.