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20:30 13.03.2024

САП і НАБУ повідомили про підозру семи особам, які заволоділи 117 млн грн АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі кабелів

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САП і НАБУ повідомили про підозру семи особам, які заволоділи 117 млн грн АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі кабелів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про підозру 7 особам, які під час закупівлі кабельно-провідникової продукції заволоділи коштами АТ "Укрзалізниця" в розмірі 117 млн грн, повідомляє пресслужба САП.

"13 березня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру 6 особам - членам двох організованих груп, які під час закупівлі кабельно-провідникової продукції заволоділи коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 117 млн грн. Ще одному учаснику злочинної групи - адвокату про підозру повідомив прокурор за дорученням керівника САП", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу ввечері.

Дії осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що 2021 року підприємець розробив незаконну схему заволодіння коштами "Укрзалізниці" під час постачання продукції за завищеними цінами. Аби реалізувати злочин підозрюваний вступив у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої входила посадова особа АТ "Укрзалізниця", а також інші особи, які здійснювали неформальний контроль за діяльністю Товариства.

"Такий собі бекофіс, які організували члени другої організованої групи, давав змогу здійснювати неформальний контроль за діяльністю підприємства, а за умови сплати учасникам групи частини грошових коштів допомагав усувати перешкоди й забезпечувати ухвалення тих чи інших рішень, зокрема щодо перемоги підконтрольних підприємцю компаній у тендерах УЗ", - повідомляють у САП.

Правоохоронці в межах досудового розслідування встановили, що внаслідок злочинних намірів упродовж 2021-2023 рр. у тендерах УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції перемогли три підприємства, підконтрольні підприємцю. Водночас очікувана вартість закупівель була завищена.

"У результаті "Укрзалізниця" уклала з компаніями - переможцями договори на поставку вищезазначеної продукції. При цьому з'ясувалося, що ці компанії продукцію не виробляли, а закуповували у виробника через низку фірм-прокладок, штучно збільшували її вартість і продавали "Укрзалізниці" за цінами, значно дорожчими за ринкові", - йдеться в повідомленні.

Реалізація цієї злочинної схеми завдала "Укрзалізниці" збитків на суму 117 млн грн.

Досудове розслідування триває.

 

 

 

Теги: #набу #підозра #сап

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