Попшой: Готові надати нової динаміки плідній взаємодії між Молдовою, Україною та Румунією

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой (Mihai Popșoi) заявив про готовність надати нової динаміки плідній взаємодії тристороннього формату між Молдовою, Україною та Румунією.

"Ми готові надати нової динаміки плідній взаємодії тристороннього формату між Молдовою, Україною та Румунією. І в цьому контексті ми обговорили аспекти, пов'язані з вигідною співпрацею між трьома нашими державами задля забезпечення прав і свобод громадян обох країн", - сказав Попшой на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

Зі свого боку Кулеба також зазначив, що "ми розвиватимемо співпрацю в трикутнику "Україна-Молдова-Румунія".

"Обговорили конкретні заходи і кроки на цьому треку. Однією з тем нашої взаємодії буде розвиток торгівлі, інфраструктури, співпраця у сфері безпеки та боротьба з російською дезінформацією", - розповів він.

Попшой наголосив на суттєвому прогресі, досягнутому Молдовою та Україною в галузі європейської інтеграції, і на рішенні активізувати обмін інформацією про найкращі практики в цій сфері.

"Ми вважаємо, що повністю готові до реального початку переговорів про вступ до ЄС найближчим часом", - зазначив він.

Зі свого боку міністр Кулеба схвалив завершення Єврокомісією розроблення пропозицій щодо проєкту переговорної рамки з Україною та Молдовою.

"Ми скоординували наші подальші кроки, щоб рішення про затвердження переговорної рамки та фактичний початок перемовин відбулися в заплановані терміни", - додав він.