Кількість постраждалих через ракетний удар у Кривому Розі збільшилася до 38 осіб

Кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки в Кривому Розі зросла до 38 осіб, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Кривий Ріг. Знову житлові багатоповерхівки. 3 загиблих і 38 поранених. Є постраждалі діти. Однак ці цифри не остаточні, адже тривають пошуково-рятувальні роботи", - написав він у Телеграм-каналі.

"ДСНС, поліцейські, небайдужі мешканці рятують заблокованих людей із квартир і продовжують пошуки тих, хто може бути під завалами", - додав Клименко. "Чотирьох уже вдалося врятувати", - повідомив він.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих і 36 постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу у вівторок увечері, також відомо про чотирьох поранених дітей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок ворожої "ракетної атаки зафіксовано щонайменше три влучання. Зокрема, пряме попадання в дев'ятиповерховий будинок".