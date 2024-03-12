СБУ знешкодила в Києві мережу агентів ФСБ, які проводили інформдиверсії, серед затриманих - клірик УПЦ (МП)

Служба безпеки України нейтралізувала в Києві злочинну організацію, що проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ РФ, установлено 15 ворожих агентів, чотирьох, зокрема одного з керівників столичного храму УПЦ (МП), затримано.

"СБУ знешкодила масштабну агентурну мережу фсб, яка "під прикриттям" УПЦ (МП) намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні", - йдеться в повідомленні СБУ у вівторок.

За інформацією української спецслужби, зловмисники масово створювали та розганяли прокремлівські наративи й провокаційні повідомлення, які мали дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні.

"У результаті комплексних заходів СБУ викрила понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них – один з очільників столичного храму УПЦ (МП), який входив до агентурного апарату російської спецслужби", - наголошується у повідомленні.

У СБУ наголошують, що це одна з найбільших мереж ФСБ, що діяла в Україні від початку повномасштабного вторгнення, - з чіткою ієрархією, розподілом функцій, а також постійним зв'язком із найбільшими ЗМІ РФ, які одразу підхоплювали необхідний контент.

За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий клірик, він відповідав за поширення матеріалів із підбурюванням до міжконфесійної ворожнечі та виправданням агресивної війни проти України.

"Для цього фігурант особисто інструктував "виконавців" – інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом "політекспертів" і готували провокативні дописи та відеосюжети. Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ (МП)", - уточнюється в повідомленні.

Відразу після оприлюднення замовних матеріалів їх миттєво поширювали центральні телеканали та інтернет-видання РФ для поширення фейків про Україну.

Згідно з повідомленням, за допомогою інформатак ворог сподівався не тільки розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, а й дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлено мобільні телефони та комп'ютерну техніку, які використовували у злочинних діях на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації). 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації), ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою), чч. 1, 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Правоохоронці вирішують питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.