Росіяни 16 разів обстріляли Донецьку область, є поранені - голова ОВА

Російські окупанти за добу 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі.

Так, у Новоукраїнці Вугледарської громади було пошкоджено будинок. У Селидовому Покровського району внаслідок ракетного удару поранено двох людей, пошкоджено 18 приватних будинків, 14 багатоповерхівок і дві адмінбудівлі. Ще два будинки в місті зруйновано повністю. В Гострому Курахівської громади пошкоджено три будинки.

У Краматорському районі обстріляно околиці Костянтинівської та Лиманської громад, без жертв і руйнувань.

У Торецьку поранено людину, пошкоджено 16 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджено два приватні будинки. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка, у Званівській - Переїзне і Верхньокам'янське.

З лінії фронту евакуйовано 612 осіб, зокрема 136 дітей.