Унаслідок нічних атак на Харків і Вовчанськ є руйнування

У ніч на понеділок російські окупаційні війська обстріляли Харків і Вовчанськ, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 1:00 ворог обстріляв Харків безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок ворожих обстрілів зазнали пошкоджень 2 багатоквартирні будинки, будівля готелю, об'єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджено 2 приватні автомобілі... Сьогодні, о 02:40, у м. Вовчанськ унаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено 2 приватні будинки та 6 господарських споруд. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні Вовчанськ двічі зазнавав ворожих обстрілів. Було пошкоджено приватні будинки, в одному з них почалася пожежа. Крім того, внаслідок ворожого мінометного обстрілу Огірцевого було зруйновано приватний будинок, сарай і гараж. Постраждалих не зафіксовано.