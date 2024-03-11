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03:29 11.03.2024
"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" премії "Оскар"

"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" премії "Оскар"

02:50 11.03.2024
Полярники станції "Академік Вернадський" уперше задокументували спостереження фінвалу - НАНЦ

Полярники станції "Академік Вернадський" уперше задокументували спостереження фінвалу - НАНЦ

01:53 11.03.2024
У Харкові через атаку ворожих БПЛА пошкоджено інфраструктурний об'єкт - мер міста.

У Харкові через атаку ворожих БПЛА пошкоджено інфраструктурний об'єкт - мер міста.

23:28 10.03.2024
Росіяни 32 рази обстріляли 10 громад Сумської області

Росіяни 32 рази обстріляли 10 громад Сумської області

01:33 10.03.2024
Із чорноморських портів України вийшли понад 1000 суден з експортним вантажем

Із чорноморських портів України вийшли понад 1000 суден з експортним вантажем

00:32 10.03.2024
У Снігурівському районі Миколаївської області ввечері були вибухи, пошкоджено ЛЕП

У Снігурівському районі Миколаївської області ввечері були вибухи, пошкоджено ЛЕП

23:31 09.03.2024
Війська РФ атакують ударними дронами південні області України

Війська РФ атакують ударними дронами південні області України

22:33 09.03.2024
У Раді можуть зареєструвати законопроєкт про мобілізацію засуджених наступного тижня - Малюська

У Раді можуть зареєструвати законопроєкт про мобілізацію засуджених наступного тижня - Малюська

00:44 09.03.2024
Кулеба: хто не вірить в агресію РФ проти НАТО, варто почитати історію та послухати Путіна

Кулеба: хто не вірить в агресію РФ проти НАТО, варто почитати історію та послухати Путіна

00:43 09.03.2024
МЗС Франції: Україна не просила нас надіслати війська, а просить нас відправити зараз боєприпаси

МЗС Франції: Україна не просила нас надіслати війська, а просить нас відправити зараз боєприпаси

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