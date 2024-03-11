"20 ДНІВ У МАРІУПОЛІ" ЗДОБУВ "ОСКАР"
"20 ДНІВ У МАРІУПОЛІ" ЗДОБУВ "ОСКАР"
"20 ДНІВ У МАРІУПОЛІ" ЗДОБУВ "ОСКАР"
"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" премії "Оскар"
Зеленський: Церква з людьми - це українські капелани, а не посередництво між тими, хто хоче жити, і хто хоче тебе знищити
Зеленський: Церква з людьми - це українські капелани, а не посередництво між тими, хто хоче жити, і хто хоче тебе знищити
Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 53 зіткнення, 18 - на новопавлівському напрямку, 14 - на авдіївському
ЗС України на півдні знищили один танк і дев’ять артсистем за добу; ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі немає
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