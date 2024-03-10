Три людини загинули на Донеччині в неділю через атаки ворога - ОВА

Три людини загинули внаслідок обстрілів Донецької області в неділю, повідомляє Донецька ОВА.

"Вночі росіяни атакували Добропілля шахедами - на ранок рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей. Крім того, вранці ворог обстріляв з артилерії Часів Яр - там загинув 66-річний чоловік", - повідомляє ОВА в телеграм.

У Мирнограді кількість жертв ракетного удару зросла до 12 поранених - усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

"Залишатися в Донецькій області небезпечно! Бережіть себе - евакуюйтеся!", - наголошують в ОВА.