Події

13:10 10.03.2024

Три людини загинули на Донеччині в неділю через атаки ворога - ОВА

1 хв читати
Три людини загинули на Донеччині в неділю через атаки ворога - ОВА

Три людини загинули внаслідок обстрілів Донецької області в неділю, повідомляє Донецька ОВА.

"Вночі росіяни атакували Добропілля шахедами - на ранок рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей. Крім того, вранці ворог обстріляв з артилерії Часів Яр - там загинув 66-річний чоловік", - повідомляє ОВА в телеграм.

У Мирнограді кількість жертв ракетного удару зросла до 12 поранених - усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

"Залишатися в Донецькій області небезпечно! Бережіть себе - евакуюйтеся!", - наголошують в ОВА.

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:35 10.03.2024
Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Мирнограду зросла до 11 осіб

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Мирнограду зросла до 11 осіб

12:34 10.03.2024
Унаслідок нічної атаки БПЛА в Добропіллі на Донеччині є руйнування в житловому секторі, під завалами можуть бути 2 людини - поліція

Унаслідок нічної атаки БПЛА в Добропіллі на Донеччині є руйнування в житловому секторі, під завалами можуть бути 2 людини - поліція

11:26 10.03.2024
Унаслідок нічної атаки БПЛА в Одеській області пошкоджено будівлю на промисловому об'єкті

Унаслідок нічної атаки БПЛА в Одеській області пошкоджено будівлю на промисловому об'єкті

11:06 10.03.2024
У Вінницькій області через падіння уламків БПЛА сталася пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів - голова ОВА

У Вінницькій області через падіння уламків БПЛА сталася пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів - голова ОВА

11:05 10.03.2024
Окупанти завдали ракетного удару по Мирнограду, поранено щонайменше 9 осіб, серед них 1 підліток - голова ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Мирнограду, поранено щонайменше 9 осіб, серед них 1 підліток - голова ОВА

08:42 10.03.2024
У Херсонській області в результаті обстрілів за минулу добу поранено троє людей

У Херсонській області в результаті обстрілів за минулу добу поранено троє людей

08:40 10.03.2024
На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний житель

На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний житель

08:35 10.03.2024
Армія РФ за добу завдала 476 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Армія РФ за добу завдала 476 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, є руйнування

08:22 10.03.2024
РФ вдарила ракетою по підприємству в Новомосковському районі Дніпропетровської області, є постраждалий

РФ вдарила ракетою по підприємству в Новомосковському районі Дніпропетровської області, є постраждалий

22:02 09.03.2024
На Донеччині у результаті ворожих обстрілів протягом дня одна людина загинула і четверо поранені

На Донеччині у результаті ворожих обстрілів протягом дня одна людина загинула і четверо поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Таврійському напрямку ЗСУ уразили ворожий комплекс "Панцир-С1" - Тарнавський

Окупанти за добу атакували громади Запорізької області, застосувавши 52 FPV-дрони та 14 "Ланцетів" - Сили оборони

Польські фермери розблокували рух у напрямку ПП "Краковець" - Держприкордонслужба

Окупанти завдали ракетного удару по Мирнограду, поранено щонайменше 9 осіб, серед них 1 підліток - голова ОВА

Дві підстанції "Укренерго" зазнали атак БПЛА РФ за добу, без постраждалих

ОСТАННЄ

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в січні в Німеччині зросла на 18,9 тис., в Італії скоротилася на 18,1 тис. - Євростат

У Києві та області в понеділок без опадів, у вівторок і середу невеликий дощ - Укргідрометцентр

На Таврійському напрямку ЗСУ уразили ворожий комплекс "Панцир-С1" - Тарнавський

Розширення Україною оборонних ліній може знизити здатність РФ просуватися вперед - британська розвідка

Генпрокурор у Вашингтоні обговорив із конгресменами та сенатором США кроки, необхідні для притягнення РФ до відповідальності за її злочини

Окупанти за добу атакували громади Запорізької області, застосувавши 52 FPV-дрони та 14 "Ланцетів" - Сили оборони

У понеділок у західних та місцями Одеській і Вінницькій областях дощ - Укргідрометцентр

Польські фермери розблокували рух у напрямку ПП "Краковець" - Держприкордонслужба

Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок - ISW

Глава УГКЦ: Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть, нікому й на думку не спадає здатися

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА