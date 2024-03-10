Армія РФ за добу завдала 476 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Армія РФ за добу завдала 476 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у неділю вранці.

"476 ударів по 13 населених пунктах завдали військовослужбовці РФ протягом доби", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, 166 ворожих БПЛА атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

Окупанти гатили з авіації по Оріхову, Новоданилівці та Роботиному, а також здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Левадного, Роботиного та Кам'янського.

297 артударів припали на територію Гуляйполя, Новодарівки, Новоданилівки, Левадного, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.