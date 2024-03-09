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07:15 09.03.2024

Франція почала підготовку до високоінтенсивного конфлікту в Європі

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Франція почала підготовку до високоінтенсивного конфлікту в Європі

Французькі війська почали підготовку до високоінтенсивного конфлікту на території Європи, повідомляє видання Politico.

"Французькі війська готуються до високоінтенсивного конфлікту проти ворога, який може зрівнятися з ними за вогневою міццю. Це велика зміна для армії, яка провела останні десятиліття в боротьбі з повстанськими кампаніями в таких місцях, як Малі та Афганістан", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляє командир центру бойової підготовки (CENTAC) у Маї-ле-Камп на сході Франції Аксель Дені в коментарі виданню, військові дії в Україні повернули повномасштабну війну в Європу.

"Ми готуємося до культури пильності, готовності в найкоротші терміни", - сказав він.

Видання пише, що умови підготовки військ у центрі бойової підготовки максимально наближені до реальних полів бою. Відтворюються звук, жар і світло артилерійського вогню, всюди розкидані несправжні міни, а радіозв'язок може бути перерваний без попередження.

Табір площею 120 квадратних кілометрів є унікальним у Франції. Його площа перевищує розмір Парижа і це єдине місце, де різні підрозділи французької армії, а саме піхота, бронетехніка, артилерія та інженери, які зазвичай розкидані по всій країні, можуть проводити спільні навчання. Це також єдине місце, де цілий рік тренуються два десятки танків "Леклерк".

Офіцери не називають потенційних ворогів, але навчання спрямовані на підготовку військ до боротьби з таким противником, як Росія.

Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон у коментарі телеканалу TF1, який цитує видання "Європейська правда", заявив, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.

На запитання про те, що він "не виключає" введення західних військ в Україну, Макрон відповів: "Не виключати чого-небудь не означає це робити".

"Сьогодні єдиний спосіб досягти миру - це зупинити нападника. Той, хто напав, повинен погодитися скласти зброю. І якщо йому ніхто не скаже, що він має зупинитися..." - додав він.

А глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зі свого боку не виключає, що присутність сил НАТО в Україні може стати реальністю.

"Присутність сил НАТО в Україні не є неймовірною. Я ціную ініціативу президента Еммануеля Макрона, тому що йдеться про те, що Путін боїться, а не про те, що ми боїмося Путіна", - написав він раніше у мікроблозі Твіттер у п'ятницю ввечері.

Він наголосив, що, нападаючи на Україну, Росія виявилася цивілізаційно нездатною прийняти західні цінності, що визначило її як країну, яка не може мирно співіснувати з сусідами, тому НАТО мало повернутися до своєї першочергової ролі.

Міністр наголосив, що Захід має реалізувати "творчо визначену та асиметричну ескалацію".

 

 

 

 

 

Теги: #франція #військові #підготовка

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