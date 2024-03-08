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12:42 08.03.2024

Субота в Україні буде переважно без опадів, уночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла, на півдні - до 10°

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Субота в Україні буде переважно без опадів, уночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла, на півдні - до 10°

У суботу, 9 березня, в Україні здебільшого без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ, у західних областях уночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на Закарпатті та узбережжі морів від 2° тепла до 3° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 10° тепла; у Карпатах уночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

Прогноз погоди у Києві на 9 березня - без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с, температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 9 березня найвища температура вдень була 17,3° у 1920 році, найнижча вночі -20,0° у 1915 році.

У неділю, 10 березня, збережеться суха погода, вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатах, східних і північно-східних областях до 9° морозу, в Україні, крім сходу та північного сходу, близько 0°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 4-9° тепла, у західних і південно-західних областях 7-12°, на Закарпатті до 16° тепла.

Прогноз погоди у Києві на 10 березня - без опадів. Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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