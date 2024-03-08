Росіяни 32 рази обстріляли 11 громад Сумської області, одну людину поранено

Російські військові вдень у четвер 32 рази обстріляли 11 громад Сумської області, всього в регіоні зафіксували 233 вибухи, у Сумах поранення отримав мирний житель, повідомляє вечірнє зведення ОВА щодо ситуації в області.

Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 233 вибухи. Обстріли зазнали Сумська, Юнаківська, Хотинська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Свесська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, у Сумах був ракетний удар (1 вибух), внаслідок якого поранено одну цивільну людину; пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу.

Миропільською громадою ворог бив з артилерії (16 вибухів) і РСЗВ (6 вибухів). Крім того, відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (2 вибухи).

У Краснопільській громаді здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометні обстріли (12 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи), артобстріл (3 вибухи) та обстріл із РСЗВ (3 вибухи).

У Юнаківській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (5 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів), а також скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).

У Білопільській громаді зафіксовано обстріл з мінометів (2 вибухи), АГС (29 вибухів) та артилерії (23 вибухи).

В Есманській громаді було здійснено пуски НАР із вертольота (10 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл із РСЗВ (6 вибухів).

По Великописарівській громаді росіяни скинули 15 хв.

Артилерійські обстріли зазнали Середино-Будська (12 вибухів) і Хотинська (8 вибухів) громади.

У Свесській громаді був кулеметний обстріл території.