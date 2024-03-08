Події

00:33 08.03.2024

Росіяни 32 рази обстріляли 11 громад Сумської області, одну людину поранено

2 хв читати
Росіяни 32 рази обстріляли 11 громад Сумської області, одну людину поранено

Російські військові вдень у четвер 32 рази обстріляли 11 громад Сумської області, всього в регіоні зафіксували 233 вибухи, у Сумах поранення отримав мирний житель, повідомляє вечірнє зведення ОВА щодо ситуації в області.

Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 233 вибухи. Обстріли зазнали Сумська, Юнаківська, Хотинська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Свесська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, у Сумах був ракетний удар (1 вибух), внаслідок якого поранено одну цивільну людину; пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу.

Миропільською громадою ворог бив з артилерії (16 вибухів) і РСЗВ (6 вибухів). Крім того, відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (2 вибухи).

У Краснопільській громаді здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометні обстріли (12 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи), артобстріл (3 вибухи) та обстріл із РСЗВ (3 вибухи).

У Юнаківській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (5 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів), а також скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).

У Білопільській громаді зафіксовано обстріл з мінометів (2 вибухи), АГС (29 вибухів) та артилерії (23 вибухи).

В Есманській громаді було здійснено пуски НАР із вертольота (10 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл із РСЗВ (6 вибухів).

По Великописарівській громаді росіяни скинули 15 хв.

Артилерійські обстріли зазнали Середино-Будська (12 вибухів) і Хотинська (8 вибухів) громади.

У Свесській громаді був кулеметний обстріл території.

Теги: #україна #обстріли #зведення #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:33 07.03.2024
ВИБУХИ В ОДЕСІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ОДЕСІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

23:26 07.03.2024
Окупанти вдарили по Куп'янську з РСЗВ, загинули 2 мирні жителі

Окупанти вдарили по Куп'янську з РСЗВ, загинули 2 мирні жителі

23:15 07.03.2024
Керівництво Офісу президента України провело брифінг для китайської делегації на чолі з Лі Хуеєм

Керівництво Офісу президента України провело брифінг для китайської делегації на чолі з Лі Хуеєм

22:36 07.03.2024
Зеленський у п'ятницю вирушить до Туреччини – канцелярія президента Туреччини

Зеленський у п'ятницю вирушить до Туреччини – канцелярія президента Туреччини

19:41 07.03.2024
За добу противник завдав трьох ракетних і 43 авіаударів, здійснив 46 обстрілів із РСЗВ

За добу противник завдав трьох ракетних і 43 авіаударів, здійснив 46 обстрілів із РСЗВ

19:27 07.03.2024
На авдіївському напрямку ЗСУ відбили 20 атак, на новопавлівському - ворог 19 разів намагався прорвати оборону - Генштаб

На авдіївському напрямку ЗСУ відбили 20 атак, на новопавлівському - ворог 19 разів намагався прорвати оборону - Генштаб

19:08 07.03.2024
Унаслідок обстрілу армією РФ у Херсоні постраждала жінка

Унаслідок обстрілу армією РФ у Херсоні постраждала жінка

16:34 07.03.2024
Кулеба: Україні потрібно більше артилерійських снарядів, кожен вироблений у Європі боєприпас має бути використаний для її захисту

Кулеба: Україні потрібно більше артилерійських снарядів, кожен вироблений у Європі боєприпас має бути використаний для її захисту

14:38 07.03.2024
Норвегія виділяє $153 млн на закупівлю боєприпасів для України у третіх країнах

Норвегія виділяє $153 млн на закупівлю боєприпасів для України у третіх країнах

12:11 07.03.2024
Профільний комітет ЄП дав перше добро на продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

Профільний комітет ЄП дав перше добро на продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВИБУХИ В ОДЕСІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський у п'ятницю вирушить до Туреччини – канцелярія президента Туреччини

Велика Британія поставить в Україну понад 10 тис. дронів

Під час мінометного обстрілу в Семенівській громаді загинув місцевий житель

Зеленський про вступ Швеції до НАТО: Ще одна країна стала більш захищеною від російського зла

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли Херсон, постраждало двоє людей

У Сумах унаслідок ракетного удару є загиблі та постраждалі

Велика Британія поставить в Україну понад 10 тис. дронів

Умєров і Кулеба на Паризькій конференції обговорили шляхи посилення допомоги Україні у важливих сферах, зокрема, можливості завдавати глибоких ударів

Умєров і Сирський обговорили з міністром оборони Великої Британії першочергові потреби ЗСУ

Фільм "20 днів у Маріуполі" має важливе значення для протидії російській брехні - Зеленський

Під час мінометного обстрілу в Семенівській громаді загинув місцевий житель

Чехія зібрала необхідну суму для закупівлі 800 тис. боєприпасів для України

Зеленський про вступ Швеції до НАТО: Ще одна країна стала більш захищеною від російського зла

Церемонія підняття прапора Швеції у штаб-квартирі НАТО відбудеться в понеділок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА