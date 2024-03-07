Окупанти за добу завдали 253 удари по 12 містах і селах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 253 удари по 12 містах і селах Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у четвер уранці.

"253 удари по 12 населених пунктах Запорізької області військовослужбовці Росії завдали протягом доби", - йдеться в його телеграм-каналі.

За його словами, загарбники били з авіації по Новодарівці та Червоному, здійснили 7 обстрілів із РСЗВ по Малинівці та Роботиному, а також 16 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Роботиному та Малинівці.

Крім того, 228 артилерійських ударів припали на територію Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Омельника, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.