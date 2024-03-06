Після Авдіївки ворог зосереджує основні зусилля на новопавлівському напрямку - ОСУВ "Таврія"

Після Авдіївки в Донецькій області ворог зосереджує основні зусилля на новопавлівському напрямку, підтягує туди резерви, повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Робимо висновок, що наразі росіяни зосереджують основні зусилля саме після Авдіївки на новопавлівському напрямку, це колишній мар'їнський напрямок за назвою. Зокрема, в районі села Новомихайлівка. Там противник б'ється лобом об східну околицю, має на меті просування вперед, докладає великих зусиль, справді підтягує туди резерви і для нього це на Донеччині основний напрямок атаки після Авдіївки", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.