Події

19:55 06.03.2024

Після Авдіївки ворог зосереджує основні зусилля на новопавлівському напрямку - ОСУВ "Таврія"

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Після Авдіївки ворог зосереджує основні зусилля на новопавлівському напрямку - ОСУВ "Таврія"

Після Авдіївки в Донецькій області ворог зосереджує основні зусилля на новопавлівському напрямку, підтягує туди резерви, повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Робимо висновок, що наразі росіяни зосереджують основні зусилля саме після Авдіївки на новопавлівському напрямку, це колишній мар'їнський напрямок за назвою. Зокрема, в районі села Новомихайлівка. Там противник б'ється лобом об східну околицю, має на меті просування вперед, докладає великих зусиль, справді підтягує туди резерви і для нього це на Донеччині основний напрямок атаки після Авдіївки", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

Теги: #ситуація #напрямок #донеччина

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