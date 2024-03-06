Події

18:42 06.03.2024

Протиснути лінію оборони на авдіївському напрямку ворог наразі не може - 3 ОШБр

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Протиснути лінію оборони на авдіївському напрямку ворог наразі не може - 3 ОШБр

Протиснути лінію оборони на авдіївському напрямку ворог наразі не може, але противник постійно намагається наступати, заявив майор Збройних сил України, заступник командира 3 Окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Поки що продавити лінію оборони на авдіївському напрямку ворог не може. Але пробують наступати постійно і намагаються просунутися хоч трохи там, де це можливо. Найбільше зараз вони стираються об населений пункт Орлівка", - написав Жорін у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що в районі Орлівки окупанти зазнають "просто величезних втрат", але все одно продовжують штурмувати і вдень, і вночі.

 

Теги: #війна #3_ошбр #жорін

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