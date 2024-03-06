Події

15:35 06.03.2024

Розвідники ГУР знищили ворожий комплекс "Муром-П"

1 хв читати
Розвідники ГУР знищили ворожий комплекс "Муром-П"

Аеророзвідники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України знищили російський автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П", повідомляє пресслужба ГУР.

"Аеророзвідники ГУР МО України, які працюють поблизу українсько-російського кордону, виявили замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П" та знищили його FPV-дроном", - ідеться в повідомленні ГУР у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, вартість такого комплексу становить близько $50 тис.

"Оптика "Мурома" здатна виявляти людину на відстані до 10 км камерою та до 4 км тепловізором. Під час ведення розвідки у вказаному квадраті оператори ГУР МО України також вистежили автомобіль, яким пересувалися російські загарбники - спалили і його", - зазначено в повідомленні ГУР.

Теги: #техніка_рф #гур_міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:43 05.03.2024
Унаслідок знищення російського "Сергея Котова" загинули сім членів екіпажу, ще шестеро поранено - ГУР

Унаслідок знищення російського "Сергея Котова" загинули сім членів екіпажу, ще шестеро поранено - ГУР

15:15 25.02.2024
Буданов: не варто вірити, що режим у РФ розхитається сам по собі, без нашої допомоги це нереально абсолютно

Буданов: не варто вірити, що режим у РФ розхитається сам по собі, без нашої допомоги це нереально абсолютно

12:29 25.02.2024
У ГУР МО спростували інформацію про те, що т.зв. ПМР проситиме увійти до складу РФ

У ГУР МО спростували інформацію про те, що т.зв. ПМР проситиме увійти до складу РФ

16:55 23.02.2024
Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів - ГУР

Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів - ГУР

16:00 23.02.2024
Росіяни поставили собі завдання знищити нашу авіацію і інфраструктуру для західних літаків - заступник начальника ГУР МО Скібіцький

Росіяни поставили собі завдання знищити нашу авіацію і інфраструктуру для західних літаків - заступник начальника ГУР МО Скібіцький

15:10 23.02.2024
У РФ формують добровольчий корпус із 18 тис. осіб, куди увійшли колишні "вагнерівці" - ГУР

У РФ формують добровольчий корпус із 18 тис. осіб, куди увійшли колишні "вагнерівці" - ГУР

14:38 23.02.2024
ГУР: Росія має проти нас майже триста бойових літаків

ГУР: Росія має проти нас майже триста бойових літаків

14:14 23.02.2024
РФ планує виробити 2,7 млн артснарядів цього року - ГУР Міноборони України

РФ планує виробити 2,7 млн артснарядів цього року - ГУР Міноборони України

14:07 21.02.2024
ГУР: Потужний мобілізаційний ресурс, можливість відводити війська в резерв, здійснювати перегрупування і панування в повітрі - основні сильні сторони ворога

ГУР: Потужний мобілізаційний ресурс, можливість відводити війська в резерв, здійснювати перегрупування і панування в повітрі - основні сильні сторони ворога

14:01 21.02.2024
Основні зусилля росіян наразі зосереджені на авдіївському, куп'янському та лиманському напрямках - заступник начальника ГУР

Основні зусилля росіян наразі зосереджені на авдіївському, куп'янському та лиманському напрямках - заступник начальника ГУР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Латвія приєднається до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України

Зеленський про удар РФ по Одесі в день свого візиту: Вони або з глузду з’їхали, або не контролюють, що їхня терористична армія взагалі робить

ВЛК у Києві затягували терміни проведення комісії та працювали неповний день - міністр

ГУР: Безповоротні втрати внаслідок знищення корабля ЧФ "Сєрґєй Котов" становили сім осіб, санітарні - щонайменше 27

Окупанти атакували Суми вночі дронами, постраждали семеро осіб, пошкоджені 13 багатоповерхівок і 40 автомобілів

ОСТАННЄ

ДОТ допускає пролонгацію поточних договорів із закупівель продовольства для ЗСУ через складнощі з аукціонами на "Прозорро"

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста залучали до гасіння пожежі в "Екопарку Осокорки"

Зеленський: Ті, хто дуже втомилися від війни в Україні, нехай приїдуть сюди і помоляться за те, що війни немає в їхніх державах

Латвія приєднається до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України

Зеленський: Кожен збитий "Шахед" - врятовані життя

Зеленський про постачання партнерами далекобійної зброї: Не може бути дефіциту сміливості

Зеленський і прем'єр Греції в Одесі вшанували пам'ять загиблих унаслідок влучання російського дрона в житловий будинок

Зеленський про удар РФ по Одесі в день свого візиту: Вони або з глузду з’їхали, або не контролюють, що їхня терористична армія взагалі робить

Ситуація біля будівлі польського сейму, де протестують фермери, набуває вибухонебезпечного характеру - ТБ

Третій тестовий політ місячної ракети SpaceX заплановано на 14 березня - компанія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА