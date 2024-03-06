Розвідники ГУР знищили ворожий комплекс "Муром-П"

Аеророзвідники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України знищили російський автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П", повідомляє пресслужба ГУР.

"Аеророзвідники ГУР МО України, які працюють поблизу українсько-російського кордону, виявили замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П" та знищили його FPV-дроном", - ідеться в повідомленні ГУР у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, вартість такого комплексу становить близько $50 тис.

"Оптика "Мурома" здатна виявляти людину на відстані до 10 км камерою та до 4 км тепловізором. Під час ведення розвідки у вказаному квадраті оператори ГУР МО України також вистежили автомобіль, яким пересувалися російські загарбники - спалили і його", - зазначено в повідомленні ГУР.