За фактом підпалу екопарку на Осокорках у Києві відкрито справу – прокуратура

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пошкодження шляхом підпалу об'єктів природно-заповідного фонду "Осокорківські луки" та "Озеро Тягле" у Києві, інформують у Київській міській прокуратурі.

"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пожежі на території заказників місцевого значення "Осокорківські луки" та "Озеро Тягле" у Дарницькому районі міста Києва", - йдеться в повідомленні прокуратури в середу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Дарницького управління поліції Києва за фактом пошкодження території об'єктів природно-заповідного фонду шляхом підпалу – ч. 2 ст. 252 КК України (умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду, вчинені шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

"Встановлюють усі обставини події, у тому числі причини виникнення пожежі, можливих осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також збитки, завдані об'єктам природно-заповідного фонду", - зазначено в повідомленні.

Пожежа на Осокорківських озерах біля озера Тягле на південно-східній околиці Києва виникла ввечері 5 березня. Вигоріло близько 3 га території, зокрема частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Житлова забудова міста не постраждала.

У 2019 році Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу ГО "Екопарк Осокорки" на рішення Окружного адмінсуду Києва від 7 листопада 2018 року щодо відмови скасувати дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) на будівництво житлового комплексу "Патріотика на озерах" на житловому масиві Осокорки-Центральні в Дарницькому районі Києва, виданий ТОВ "Контактбудсервіс" і ТОВ "Будеволюція". Інвестори ЖК "Патріотика" та "Еврика" звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою втрутитися в ситуацію із зупиненням будівництва об'єктів і заявили про намір провести акцію самозаселення.

Того самого року на пленарному засіданні Київради депутати підтримали рішення створити ландшафтний заказник "Озеро Тягле" для збереження цінних природних комплексів рослинного й тваринного світу заплави Дніпра на лівобережжі столиці.

У 2020 році мер Києва Віталій Кличко доручив ХК "Київміськбуд" провести аудит житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах" Фонду фінансування будівництва (ФФБ) під управлінням банку "Аркада" з метою завершення будівництва об'єктів.

2023 року активісти "Екопарку Осокорки" повідомили, що канал між озерами Небреж і Тягле в межах створеного ландшафтного заказника засипають будівельним сміттям. "Прямо на території об'єкта природно-заповідного фонду, далеко за межами земельної ділянки, право на оренду якої оскаржує забудовник (Stolitsa Group), здійснюють дії, які знищують охоронювану територію", - повідомила депутатка Київради Євгенія Кулеба.