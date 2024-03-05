В Ізраїлі система ППО "Залізний купол" збила щонайменше 10 із 30 ракет, запущених із Лівану

В Ізраїлі система протиповітряної оборони "Залізний купол" збила щонайменше третину з 30 ракет, запущених із території Лівану, повідомляє The Times of Israel у вівторок увечері.

"За даними ЦАХАЛу, під час останнього обстрілу Кір'ят-Шмони з Лівану було випущено приблизно 30 ракет... щонайменше 10 ракет було успішно перехоплено системою ППО "Залізний купол", - ідеться в повідомленні.

Інформації про пошкодження і травми не надходило.