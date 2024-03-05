КМДА утворила тимчасову комісію щодо вирішення проблемних питань "Київміськбуду"

Київська міська держадміністрація утворила тимчасову Комісію щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із діяльністю ПрАТ "ХК "Київміськбуд", і затвердила її склад.

"Новоутворена комісія насамперед вивчатиме та аналізуватиме проблемні питання, пов'язані з діяльністю холдингу. Комісія стане новим діючим і прозорим каналом зв'язку інвесторів будівництва житлових комплексів, забудовником яких є "Київміськбуд", із представниками міської влади та товариства", - ідеться в пресрелізі КМДА.

Згідно з ним, комісію утворено як тимчасовий консультативно-дорадчий орган строком на 180 днів, однак за потреби її повноваження може бути продовжено. Її очолив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова наглядової ради "Київміськбуду" Владислав Андронов. До її складу увійшли також представники структурних підрозділів КМДА та інвестори житлових комплексів.

Зазначено, що перше засідання комісії відбудеться протягом двох тижнів. На ньому, зокрема, розглянуть можливість залучення до роботи комісії народних депутатів, депутатів Київради, експертів і представників інших громадянських інституцій.

Як повідомлялося, мер столиці Віталій Кличко наприкінці грудня 2023 року доручив сформувати в стислі строки новий склад наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд". Раніше голова компанії Ігор Кушнір заявив про звільнення з посади голови правління - президента компанії після 12 років роботи.

За підсумками аудиту "Київміськбуду", проведеного компаніями ДП "Бейкер Тіллі Україна Консалтинг", ТОВ "Аудиторська фірма НХД-АУДИТ" і ТОВ "Ернст енд Янг", було встановлено відсутність ознак дій із доведення підприємства до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов'язаними особами. Водночас аудитори встановили, що діяльність "Київміськбуду" була порушена через зовнішні чинники - COVID-19, повномасштабну війну, фактор "Укрбуду".

17 листопада 2023 року комісія затвердила проміжний звіт із рекомендаціями й пропозиціями щодо подальшої роботи "Київміськбуду", серед яких - закупівля квартир в об'єктах "Київміськбуду", розгляд можливості виділення фінансової позики або докапіталізації компанії. Також ТКК рекомендувала Київській міськраді звернутися до Кабінету Міністрів України щодо компенсації "Київміськбуду" сумарних запланованих збитків, пов'язаних із добудовою проєктів будівельної корпорації "Укрбуд", у сумі 2,28 млрд грн.

29 січня 2024 року заступника голови КМДА Владислава Андронова призначено головою наглядової ради ПрАТ "ХК "Київміськбуд" замість Миколи Поворозника. У лютому-2024 новосформована наглядова рада призначила головою правління - президентом компанії її віцепрезидента Василя Олійника.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), є Київська міськрада (80%).