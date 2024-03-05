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12:33 05.03.2024

Знищений корабель ЧФ РФ "Сергей Котов" охороняв Керченську протоку - ВМС ЗСУ

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Знищений корабель ЧФ РФ "Сергей Котов" охороняв Керченську протоку - ВМС ЗСУ

Знищений українськими силами патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" виконував вороже завдання з охорони Керченської протоки, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Цей (корабель "Сергей Котов" - ІФ-У) конкретно виконував завдання з охорони Керченської протоки, робив це, звісно, незаконно, робив це в територіальних водах України, нагадую, що судноплавство заборонене Україною ще минулого року в цій частині акваторії. Проте росіяни не дослухаються до порад із нашого боку", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що загалом у ворога чотири одиниці подібних кораблів у складі Чорноморського флоту, однак два з них уже ліквідовано - "Сергей Котов" і "Павел Державин", який перебуває в ремонті.

За словами Плетенчука, у Криму залишається не так багато одиниць ворожих кораблів, одне судно-ракетоносій проєкту "Каракурт" використовується як ППО, на борту розміщено ЗРК "Панцир С" морського базування.

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що іноді російські кораблі виходять у Чорне море, проте "недалеко".

"У принципі для них (росіян - ІФ-У) ситуація доволі складна, вони це розуміють, тому розосередження корабельного складу ближче до судної частини Чорного моря відбувається. Але, звичайно, покинути акваторію вони не можуть", - сказав він.

Станом на ранок вівторка жодного ворожого корабля в Чорному морі не було.

Про знищення патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" ГУР Міністерства оборони України повідомило 5 березня.

Теги: #крим #корабель #вмс_зсу

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