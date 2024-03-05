У Львівській області горів храм УГКЦ - ДСНС

Храм Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі Української греко-католицької церкви (УГКЦ) горів увечері 4 березня в місті Броди Львівської області, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу в цегляному храмі надійшло на лінію 101 о 22:18 4 березня.

Пожежу в храмі було ліквідовано о 23:10, вогнем знищено та пошкоджено церковне майно. Будівлю церкви вдалося врятувати.

До ліквідації пожежі залучили 40 пожежників та шість одиниць техніки.

Причини займання встановлюються.