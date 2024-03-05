Події

10:06 05.03.2024

У Львівській області горів храм УГКЦ - ДСНС

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Храм Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі Української греко-католицької церкви (УГКЦ) горів увечері 4 березня в місті Броди Львівської області, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу в цегляному храмі надійшло на лінію 101 о 22:18 4 березня.

Пожежу в храмі було ліквідовано о 23:10, вогнем знищено та пошкоджено церковне майно. Будівлю церкви вдалося врятувати.

До ліквідації пожежі залучили 40 пожежників та шість одиниць техніки.

Причини займання встановлюються.

Теги: #угкц #пожежа #дснс

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