У Львівській області горів храм УГКЦ - ДСНС
Храм Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі Української греко-католицької церкви (УГКЦ) горів увечері 4 березня в місті Броди Львівської області, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.
Повідомлення про пожежу в цегляному храмі надійшло на лінію 101 о 22:18 4 березня.
Пожежу в храмі було ліквідовано о 23:10, вогнем знищено та пошкоджено церковне майно. Будівлю церкви вдалося врятувати.
До ліквідації пожежі залучили 40 пожежників та шість одиниць техніки.
Причини займання встановлюються.