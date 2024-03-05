Події

08:37 05.03.2024

У результаті ворожих обстрілів Харківщини поранено водія "швидкої"

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У результаті ворожих обстрілів Харківщини поранено водія "швидкої"

Російські окупаційні війська в понеділок увечері обстріляли Сенькове Куп'янського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Поранення і вибухову травму отримав 49-річний водій центру екстреної медичної допомоги", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в ніч проти вівторка серії ворожих обстрілів зазнав Вовчанськ, унаслідок чого пошкоджено 8 приватних будинків, господарські будівлі, автомобіль.

Крім того, напередодні окупанти обстріляли Куп'янськ (розпочалася пожежа в гаражі в приватному домоволодінні), Московку (пошкоджено приватний будинок) і Басове (значно пошкоджено господарські будівлі, адмінбудівлю та енергомережі місцевого сільгосппідприємства). Постраждалих серед мирного населення не зафіксовано.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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