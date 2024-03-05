У результаті обстрілів у Запорізькій області одна людина загинула, одна поранена

Російські війська протягом доби завдали 295 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, внаслідок обстрілу одна людина загинула, одна - дістала поранення, повідомив глава ОВА Іван Федоров у вівторок уранці.

"Одна людина загинула від ворожого обстрілу касетними боєприпасами села Різдвянка. Ще одна людина дістала поранення внаслідок артобстрілу Малої Токмачки. Лікарі надають їй необхідну допомогу. 295 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області рашисти завдали протягом доби", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, росіяни здійснили 12 РСЗВ-обстрілів Різдвянки, Малої Токмачки, Гуляйполя, Роботиного і Новоданилівки, атакували 50 безпілотниками Малинівку, Новоданилівку, Гуляйполе, Левадне і Роботине, а також ударили 4 авіаснарядами по Малинівці, Новоданилівці і Роботиному.

Очільник ОВА зазначив, що 229 артударів припали на території Новоданилівки, Малинівки, Роботине, Левадного та інших міст і сіл на лінії вогню.

Також надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.