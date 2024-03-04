Шмигаль: Спільно з партнерами працюємо над стимулами для повернення українців

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що спільно з партнерами уряд працює над стимулами для повернення українців в Україну.

"Спільно з партнерами працюємо над стимулами для повернення українців. Стимул №1 - це безпека, чого хочуть українські сім'ї, жінки, діти, які перебувають за кордоном", - сказав Шмигаль на пресконференції в Києві в понеділок.

Крім того, йдеться про трансформацію програм підтримки перебування українців у Європейському Союзі.

"Вони мають трансформуватися в програми стимулювання повернення, так звані підйомні для повернення, та інші кроки, які стимулюватимуть людей повертатися в Україну", - додав він.