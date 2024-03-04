Війська РФ за добу завдали понад 170 ударів по населених пунктах Запорізької області

Війська РФ за добу завдали понад 170 ударів із різних видів зброї по населених пунктах Запорізької області, є руйнування будинків та інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі в понеділок уранці.

"177 ударів по 6 населених пунктах завдав ворог протягом доби. Окупанти вдарили авіаснарядом по Роботиному, здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Малинівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також атакували 33 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку та Роботине. 133 артудари припали на територію Новоданилівки, Малинівки, Роботиного та інших населених пунктів на лінії вогню", - ідеться в повідомленні.

"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.